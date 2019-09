Nieuwe populierenweide in De Vleut geopend

Film over de oorlogs­tijd in Best in première

13 september BEST - Vrijdagavond gaat hij in première; Buurtvereniging Aarle maakte in samenwerking met de Bestse Videoclub een film over de oorlogstijd in Best en de vijf uitverkochte voorstellingen vinden plaats in de Tiendschuur in Aarle. Henk van de Ven, lid van de buurtvereniging en mede-maker van de film vertelt.