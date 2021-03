Nieuwe regels moeten woningzoekende Bestenaar beschermen tegen ‘Prins Bernhard’

BEST - Hoe voorkom je dat investeerders goedkope of middeldure huizen wegkapen voor de neus van woningzoekenden, door ze met winst door te verkopen of voor flinke bedragen te verhuren? De gemeente Best gaat de mogelijkheden daartoe onderzoeken, op aandringen van de gemeenteraad. ,,Zodat een type als Prins Bernhard hier geen voet aan de grond krijgt.”

,,Aan de overkant van de straat werd een huis opgeleverd en de koper kreeg de sleutel. Een groepje mensen, bosje bloemen, een makelaar. Een normaal tafereel. Tot ik de nieuwe eigenaar nadat iedereen was vertrokken een bord achter uit zijn auto zag pakken met ‘Te Koop’.”

Verdienmodel

De anekdote van PvdA-raadslid Rob Vader is van jaren geleden, maar volgens hem tegelijkertijd actueler dan ooit. Want hoewel er in Best - bijvoorbeeld in de wijken Dijkstraten en Aarlesche Erven - flink wordt gebouwd, is er net als in heel Nederland sprake van een tekort aan betaalbare woningen. ,,En met name die huizen, soms zelfs hele rijtjes, worden opgekocht door beleggers om ze vervolgens met winst door te verkopen of te verhuren”, vertelt hij. ,,Zo wordt de woningnood een verdienmodel. En daarover is al heel lang onvrede, ook in Best.” Dan, doelend op de ‘royal’ die in Amsterdam tientallen panden kocht en verhuurt: ,,We hebben hier nu nog geen ‘Prins Bernhard’ en dat willen we graag zo houden.”

Vader deed slingerde deze week de discussie over het onderwerp aan in de Bestse gemeenteraad. Zijn voorstel om kopers van nieuwbouwhuizen voortaan een zogeheten zelfbewoningsplicht op te leggen voor vijf jaar, stuitte echter op weerstand. Veronique Zeeman van BestOpen zette bijvoorbeeld vraagtekens van die termijn. Met een knipoog: ,,Als ik morgen de Staatsloterij win, wil ik wel de vrijheid hebben om te kúnnen verhuizen.” Rob Snellen van Jongerenpartij JO zou graag zien dat vooral het verhuren van koopwoningen aan banden wordt gelegd. ,,Volgens mij zit daar de crux.” En VVD’er John Verheijen riep op om juist naar meerdere ‘instrumenten’ te kijken. ,,Zodat we doen wat effectief is.”

Nieuw beleid

Wethouder Marc van Schuppen stelt in een reactie dat laatste ook te zullen gaan doen. Tot vreugde van Vader. ,,Je merkt dat het onderwerp leeft en er steun is in de raad om een volgende stap te gaan zetten.” Ook zegt Van Schuppen maatregelen die nu al in Best worden genomen op dit gebied vast te zullen leggen in beleid. Zo werkt de gemeente al geregeld met een ‘anti-speculatiebeding'. Dat betekent dat projectontwikkelaars koopwoningen in het lagere segment ook in die prijsklasse moet aanbieden, en dat die verplichting wordt overgedragen op een koper. ,,Soms geldt dat wel voor tien of twintig jaar”, aldus de wethouder.

Daarnaast wordt in sommige (nieuwbouw)projecten al gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot een zelfbewoningsplicht. ,,We doen al van alles, maar dat is nu nog niet in beleidsregels vastgelegd. Wat er verandert wanneer dat wel is gebeurd? Dat dit onderwerp nadrukkelijker aan de orde komt richting ontwikkelaars. Die weten dan: dit is niet ‘onderhandelbaar’, maar hoort er voortaan bij als je in Best aan de slag wil.”