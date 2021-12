Nieuwe start gemeenschapshuis in Nijnsel: ‘De Beckart wordt ‘ons’ clubgebouw’

Het nieuwe bestuur: voorzitter René Voss, penningmeester Ilse van den Boom en coördinator Bert Stuurman, zetten met vele vrijwilligers de schouders onder het voortbestaan van De Beckart. De basis is zelfwerkzaamheid. Alle veertien vaste gebruikers verlenen medewerking, de formele goedkeuring van de gemeente ontbreekt nog, maar het principeakkoord voor subsidie is goedgekeurd.

Voss is enthousiast: ,,De Beckart wordt een plek zonder drempel. Een plek waar mensen terechtkunnen voor een kopje koffie, een gesprek, contacten. We weten dat hier behoefte aan is. Zodra corona meer vrijheid geeft, starten we in januari naar het voorbeeld van Rooi een ‘Thuis in Nènzel’. Met plantenbakken, gezellige hoekjes en schemerlampjes richten we de Harry Vulderszaal in als huiskamer. Voorlopig kunnen mensen op maandag en donderdag van 10.30 tot 16.00 uur biljarten, sjoelen, flexwerken of de krant lezen. Kinderen die huiswerk willen maken kunnen hier terecht, er is een mini-bibliotheek en we houden exposities.”

Uitdaging

Er komt geen commerciële horeca meer in de Beckart, wel maatschappelijk gerelateerde evenementen en activiteiten. Het nieuwe bestuur is blij met de subsidie, maar het blijft een uitdaging om De Beckart draaiende te houden. Daarvoor is een nieuwe manier van werken bedacht die stoelt op vertrouwen. Volgens Voss werkt dit goed. ,,Verenigingen bedienen zichzelf. De muzikantengroep bijvoorbeeld heeft een sleutel, zet koffie, pakt een drankje - we hebben alleen flessendrank - betaalt per pin, doet na afloop de afwas en laat de ruimte netjes achter. Ja, dat vraagt zelfdiscipline en verantwoording, maar ook met meerdere gebruikers moet dit lukken. Vervolgens vult een van de beheerders de koelkast weer en controleert inkomsten en uitgaven.”

Met vijf zalen is het Nijnselse gemeenschapshuis te groot om te vullen met activiteiten. De prachtige ruimtes zijn ook geschikt voor andere partijen en nieuwe bezigheden als fitness, fysio of een gezondheidscentrum. Verder kijkt een werkgroep intussen naar de toekomst. Want wat als over maanden of jaren blijkt dat een dergelijk groot gebouw financieel niet haalbaar is? Voss: ,,Het uitgangspunt is dat er in Nijnsel altijd ruimte blijft voor de gemeenschap. Of dat per se De Beckart moet zijn of een ander gebouw ligt in de toekomst. Ilse van de Boom: ,,De Beckart kan alleen voortbestaan als Nijnselse mensen zelf meewerken. Dan wordt het ‘ons’ clubgebouw.”

Informatie: planningbeckart@gmail.com