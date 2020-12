Nieuwe uitbaters De Vriendschap in Boskant zijn jong en vol enthousiasme

Droom

Julia en Fabien zijn 22 jaar. ,,Jong? Ja, en vol enthousiasme”, zegt Julia. ,,Een eigen horecazaak runnen was mijn droom. Anderen willen sporten. Mijn hobby is terraslopen, bardiensten draaien en mensen bedienen. Naast mijn studie en beroep als pedagoog in de jeugdzorg werk ik al acht jaar in mijn vrije tijd bij De Vriendschap. Enkele maanden geleden riepen de vorige uitbaters alle medewerkers bij elkaar en vertelden dat ze gingen stoppen. Het spookte door mijn hoofd: ik heb al zó vaak met mijn moeder over een eigen zaak gesproken. Dan dachten we aan een tijdspad van tien jaar. Ik vroeg me af: is het nu te vroeg? Mijn vriend Fabien werkte ook regelmatig in De Vriendschap. Hij kent mijn passie en ik hoopte zo dat hij het eens was met mijn plan. Het was een grote opluchting toen hij begreep dat dit onze kans was. Want alleen kun je het niet.”