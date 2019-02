Nieuwe vorm A-meezing Best slaat aan: ‘Steek af en zwaaien’

Tik op de vingers voor college Best vanwege jeugdbe­leid

1 februari BEST - De gemeente Best had beter aan de stichting Welzijn Best-Oirschot (WBO) uit moeten leggen waarom Lumens de uitvoering van het jeugdbeleid in 2019 mag uitvoeren, schrijft de onafhankelijke bezwarencommissie in een advies. Maar het besluit hoeft niet worden teruggedraaid.