Nieuwe wethouders Son en Breugel: Blik vooruit na moeilijke start

Een zekere opluchting maakte zich vorige week donderdag meester van Jos de Bruin (Dorpsvisie). Bij de stemronde waarmee hij even daarvoor als wethouder werd benoemd, kreeg hij steun van al zijn voormalige collega's in de gemeenteraad van Son en Breugel. Terwijl steun van de oppositiepartijen bepaald niet vanzelfsprekend was. ,,Ik heb laten weten dat ik dat een heel mooi signaal vond", blikt hij terug. ,,Dit is een prettiger vertrekpunt dan als ik met steun van een krappe meerderheid zou zijn benoemd."

Moeilijke aanloop

De aanloop naar het wethouderschap was voor zowel De Bruin als Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks) een moeilijke. Ze werden de speelbal van een storm waarin ze eigenlijk zelf geen rol hadden. Nog maar eens in het kort: de coalitie zocht één nieuwe wethouder van PvdA/GroenLinks, en kwam met twee kandidaat-bestuurders terug. De oppositie was woedend, vooral omdat er juist de laatste maanden intensief werd gewerkt om de moeizame verhoudingen in de gepolariseerde Sonse politiek te verbeteren. Uiteindelijk bood de coalitie excuses aan voor de gang van zaken, waarna Van Liempd en De Bruin toch met een schone lei en unanieme steun konden beginnen.

Als het om moeizame verhoudingen binnen een gemeenteraad gaat, is Van Liempd trouwens wel wat gewend. Na jaren als volksvertegenwoordiger in de raad van Eindhoven en in provinciale staten werd hij in 2015 wethouder in Waalre. Ook al een gemeente die berucht is om de hoeveelheid politiek oud zeer. ,,Ik weet hoe lastig het dan kan zijn", beschouwt Van Liempd. ,,Maar ik denk dat Son en Breugel op de goede weg is. Iedereen erkent dat er nu een probleem is in de gemeenteraad, en is bereid in de spiegel te kijken. Dat is het begin van een oplossing. Ik gun Waalre zo'n zelfde stap."

Frustrerend

Beide nieuwe wethouders benadrukken aan het vertrouwen te willen werken. Met de gemeenteraad, maar vooral ook met inwoners. ,,Ik proef in het dorp de behoefte aan een politiek die niet blijft discussiëren", aldus De Bruin. ,,Maar die besluiten neemt zonder dat die bij de volgende verkiezingen weer worden herzien. Dat is voor inwoners frustrerend. Maar ook voor ambtenaren, die weer van voren af aan kunnen beginnen met hetzelfde dossier."

De Bruin gaat zelfs met het centrum van Breugel aan de slag. ,,Daar moet deze raadsperiode de schop de grond in."

Politiek gezien komen Van Liempd en De Bruin uiteindelijk uit hetzelfde nest. Van Liempd is PvdA-lid, De Bruin was in een vorig politiek leven jarenlang betrokken bij de Sonse afdeling van diezelfde partij. In zekere zin zijn ze ook tegenpolen. Van Liempd is gepokt en gemazeld als politicus en bestuurder van buiten Son. De gemeente zal hij zich nog eigen moeten maken. ,,Al liepen we in Waalre de afgelopen periode samen met Son en Breugel voorop in de regio als het ging om duurzaamheid."

Broekzak