Nieuwe winkelgebiedenmanager in Best mikt op ‘Bestse VVV-bon’

HOME Bos is emotie, en dat blijkt maar weer in Son; nog meer overleg over natuurge­bied Nieuwe Heide en Oud Meer

SON EN BREUGEL – Nóg meer overleg is nodig voor de veelbesproken ontwikkelingsvisie voor het natuurgebied Nieuwe Heide en Oud Meer in Son en Breugel en Best. Dat bleek tijdens een beeldvormende sessie van de gemeenteraad in Son en Breugel. Dat was al een extra avond over het onderwerp, maar dus nog niet voldoende.

25 januari