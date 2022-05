‘Nieuwe woningen voormalige timmerfabriek Van Eck in Breugel kunnen er binnen vier jaar staan’

SON EN BREUGEL - Binnen vier jaar tijd kunnen er woningen zijn gebouwd op de oude locatie van timmerfabriek Van Eck aan de Veerstraat in Breugel. Althans, dat is de verwachting van demissionair wethouder Jan Boersma. ,,Dat is een mooie opdracht voor het nieuwe college.”

Het perceel van de voormalige timmerfabriek van Van Eck maakt deel uit van een groter plangebied tussen de Veerstraat en Stakenburgstraat. Het gaat in totaal om zes hectare grond. De gemeente telt er twee miljoen euro voor neer nu bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen belemmeringen zijn voor toekomstige ontwikkeling.

Het perceel omvat naast de timmerfabriek ook de oude onbewoonde boerderij aan de Stakenburgstraat en loopt door tot richting de Breugelse beek.

Ook een deel natuurontwikkeling

De gemeente wil de helft van de grond gebruiken voor woningbouw, het andere deel wordt bestemd voor natuurontwikkeling. Voor het realiseren van woningen op de plek van de oude timmerfabriek (ongeveer 1 hectare) verwacht Boersma de minste problemen. Dat gebied ligt binnen de komgrens en is al bebouwd. ,,Daar kunnen we zo mee aan de gang”, is zijn verwachting.

Quote We zullen in gesprek moeten met de provincie om te kijken wat er mogelijk voor woningbouw buiten de bebouwde kom.” Jan Boersma, Demissionair wethouder Son en Breugel

Son en Breugel zou daarnaast ook graag aan de ander kant, buiten de bebouwde kom, willen bouwen. Dat is minder eenvoudig, weet Boersma. ,,We zullen in gesprek moeten met de provincie om te kijken wat er mogelijk is.” De provincie heeft zeggenschap over invulling van het buitengebied.

Verder is ook nog niet zeker wat er met de vervallen 19e eeuwse boerderij aan de Stakenburgstraat moet gebeuren. Het pand staat op de lijst van potentiële monumentale gebouwen. Of dat gevolgen heeft voor eventuele bouwplannen kan de wethouder nog niet aangeven. ,,We moeten nog verder uitzoeken wat er met de boerderij mogelijk is. Misschien kunnen we daar drie woningen in maken.”

Niet aantrekkelijk voor projectontwikkelaars

De aankoop van de Van Eck-locatie maakt deel uit van de actievere grondpolitiek die het dorpsbestuur van Son en Breugel op aandringen van de gemeenteraad is gaan voeren. Dat betekent dat de gemeente zelf zoekt naar mogelijke bouwlocaties en die aankoopt voor woningbouw. ,,De locatie bleek de afgelopen jaren niet aantrekkelijk genoeg voor projectontwikkelaars”, stelt Boersma.

De gemeente had een bodemonderzoek opgenomen als ontbindende voorwaarde bij de koopovereenkomst. Uit een rapportage van onderzoeksbureau Tritium is naar voren gekomen dat er wel vervuiling is op plaatsen, maar die is niet dusdanig dat het de aankoop van de grond in de weg staat.

De gemeente wordt geadviseerd om een aantal plaatsen waar sterke grondverontreinigingen met zink en koper zijn gevonden vooraf te saneren. Daarnaast is aanwezigheid van asbest gevonden, met name bij de onbewoonde boerderij. Boersma: ,,Dat moet opgeruimd worden voordat de werkzaamheden van start gaan.”