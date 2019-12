Nieuwe zwembadlift in Best zorgt voor bevrijding

BEST - Voor mensen met een lichamelijke beperking is zwemmen één van de beste manieren om aan hun conditie te werken. Voor een aantal van hen is een zwembadlift en vereiste om in en uit het water te komen. Toen de twintig jaar oude lift in zwemcentrum ZIB in Best de geest gaf was dat een flinke domper. Er is nu een nieuwe, mobiele zwembadlift gekomen.

Marijke Smits van Gehandicapten Platform Best is zelf ook een fanatiek zwemster. Maar steeds vaker werd ze gebeld door het ZIB dat de lift het niet deed. ,,Dat was elke keer weer een flinke teleurstelling, want dat ontnam mij de mogelijkheid om aan mijn conditie te werken. Ik zwom altijd 40 baantjes in een half uur tijd en dat is toch 500 meter. En behalve dat miste ik natuurlijk ook de gezelligheid van het samenzijn met de medezwemmers na afloop van het sporten.”

Toen de lift het op een gegeven moment helemaal begaf kon er niet anders besloten worden dan dat er een nieuwe lift moest komen. Smits: ,,Het is belangrijk dat mensen met een beperking mee kunnen doen, daar draait het om. Daarbij is het niet belangrijk om hoevéél mensen het gaat, dat is geen criteria voor het al dan niet doen van een investering.”

Kostbaar

Een nieuwe lift is echter nogal kostbaar. ,,Wij als Gehandicapten Platform beseften maar al te goed dat we zelf actief fondsen moesten gaan werven en niet moesten verwachten dat de eigenaar van het ZIB of de gemeente Best wel over de brug zouden komen”, verklaart Smits.

Samen met Fred Hermans, een medebestuurslid, schreef ze een aantal fondsen aan waarna er positieve reacties kwamen van Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en Stichting Tiny en Anny van Doornefonds. Belangenvereniging KansPlus BestOirschot deed ook nog een duit in het zakje. Vijftig procent van de investering was daarmee gedekt, de andere vijftig procent heeft de gemeente Best bijgedragen.