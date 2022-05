Nijnsel blij met dorpse graffitimuur

NIJNSEL - Het einde van de geheel zelf opgezette foto-expositie in De Beckart kent ook meteen een nieuwe start. Een nieuwe, kleurrijke graffitimuur voor en door de jeugd is onthuld.

De combinatie is geen rare, want beide projecten zijn gerealiseerd door dezelfde persoon: Erry Dortmans. Zij leverde zelf haar bijdrage als één van de exposanten van de foto-expositie.

Quote Dit project sloot vanuit vele opzichten goed aan bij mijn studie Nick van de Koevering

Het was Dortmans die twee maanden geleden een bericht stuurde aan Nick van de Koevering. Hij werd projectleider van het nieuwe initiatief van de graffitimuur. Hij wilde wel meewerken aan ‘iets’ op te starten voor de jeugd in Nijnsel. Dat daar een kleurrijke wand uit kwam rollen, wisten ze allebei nog niet op dat moment. Na een brainstorm kwam de kwetsbare muur van het gemeenschapshuis ter sprake. Het zou fijn zijn deze met evenementen zoals de carnaval en kermis ‘beschermd’ kon worden. Een kleurrijke verplaatsbare wand zou ervoor in de plaats moeten komen. Het idee van de graffiti lag al snel op tafel.

Van de Koevering: ,,Ik was meteen enthousiast. Ik heb namelijk het Sint Lucas in Boxtel afgerond en zit nu in Tilburg op de hogeschool voor kunsten, waar ik de opleiding Art Communication & Design volg. Dit project sloot vanuit vele opzichten goed aan bij mijn studie.”

Typisch Nijnselse karakteristieken

Dortmans is vervolgens direct op zoek gegaan naar een specialist om een graffiticlinic te geven. Ze is uitgekomen bij ‘Can Gallery’, een bedrijf dat onder meer bekend staat om zijn graffitiprojecten in de Berenkuil in Eindhoven.

De jeugdige deelnemers van het project hebben zelf voor het ontwerp gezorgd. Met de naam van het dorp als middelpunt, zijn al snel de karakteristieken van het dorp eromheen gemaakt: de kerk, de Dommel, bloemen van de bloemennamen in de wijk, de koeien van het platteland. Om het compleet te maken is de tekst ‘Nijnsel doet het samen’ toegevoegd. Want het doel is om jong en oud te verbinden, als personen, maar ook in de kunst.

Hulp van de jeu-de-boulers

Dat laatste werd direct in de praktijk gebracht toen de plaatselijke jeu-de-boulers op leeftijd de jeugd creatief bezig zagen en ook zelf de spuitbus ter hand namen om een bijdrage te leveren aan dit project. Ook Amber Megens was erbij en is erg over het initiatief te spreken. ,,Mijn basis ligt ook op het Sint Lucas. Daar hield ik me vooral bezig met digitaal tekenen. Inmiddels volg ik een opleiding in de communicatie en wil ik hierna graag creatief bezig zijn in de reclamewereld. Graffiti had ik nooit eerder gedaan en vond ik in het begin best moeilijk, maar oefening baart kunst”, zegt ze lachend.