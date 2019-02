NK Veldloop voor Ambtenaren op Aquabest

Bewoners de Vleut niet allemaal positief over straten

13 februari BEST - Hoe gaan de straten in de Vleut in Best eruitzien? Hoe worden ze verbeterd en ingericht? De gemeente presenteerde dinsdag tijdens een inloopavond haar voorstel. Dat voorstel is mede gebaseerd op inbreng van bewoners. Maar niet iedereen vond dat dat voldoende is meegenomen.