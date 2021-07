Nog altijd onduidelijkheid over 13 nieuwe woningen in Son en Breugel: ‘Alles wat mis kon gaan, is misgegaan’

De Sonse lokale politiek heeft nog altijd geen besluit genomen over 13 te bouwen woning in de Begoniastraat. De partijen willen een week langer nadenken over het project dat al sinds 2019 loopt.

Projectontwikkelaar Van Stiphout kwam toen met een alternatief voor de onverkoopbare tweekappers aan de Kanaaldijk-Noord in Son en Breugel. Negentien rijwoningen was het idee, maar na hevige protesten uit de buurt werd dat aantal teruggebracht naar zestien. Nog steeds geen goed plan, vond de buurt. Ze pasten het plan aan. Drie woningen minder en meer groen, werd besloten.

Maar dat was eigenlijk pas het begin van nog meer onvrede uit de buurt. ,,Alles wat mis kon gaan, is misgegaan’’, zei Henk Hulsen (CDA) tijdens de gemeenteraadsvergadering. ,,Ieder voorstel is weer anders dan toegezegd.’’ Hij had het over het type woningen, de verkoopprijzen en het aantal vierkante meters bouwoppervlak.

Quote Ieder voorstel is weer anders dan toegezegd Henk Hulsen

Marianne van der Putte (Voor U) vond dat er meer wordt versteend dan afgesproken, door de huizen groter te maken dan afgesproken. ,,En juist groen heeft deze wijk zo hard nodig’’, zei ze. Het raadslid was ook nog ontstemd over de dreigende bomenkap: ,,Raadsleden, even ter beeldvorming: verplaatst u zich eens in uw eigen straat die beslist bomen zal hebben. U weet helemaal niets, gaat ’s morgens naar het werk en komt ’s avonds thuis. En dan 28 bomen die weg zijn.’’

Schuldbewust

Zo was de voltallige raad het er over eens dat het hele project ‘geen schoonheidsprijs verdient’. En ook wethouder John Frenken was schuldbewust. De wethouder benadrukte dat ook de projectontwikkelaar de gang van zaken betreurt.

Frenken: ,,Dit project zou eigenlijk juichend ontvangen moeten worden. Maar daarvoor is te veel verkeerd gegaan. Stuifzand, rommel, de ontwikkelaar die moeilijk aanspreekbaar was en de gemeente die niet altijd antwoorden had. Dat heeft enorme frustratie opgeleverd.’’

De vraag is nu hoe het verder moet met de Begoniastaat. Joris van Dam wees er nog eens op dat ondanks het moeilijke proces er volgens hem nu echt een goed plan ligt. ,,Met verschillende doorkijkjes en een grasveld.’’ Andere raadsleden wezen er op dat de problemen rond parkeren ook zijn opgelost in het huidige plan.

En toch vond de gemeenteraad het nog niet het juiste moment voor een besluit, en wil er nog een week langer over nadenken. Ondertussen baalde zo ongeveer iedereen in de Sonse politiek omdat iedereen een nare smaak had overgehouden aan de hele gang van zaken, zeker omdat het burgerparticipatie zo hoog in het vaandel heeft staan. ,,Burger participeren is ook leren’’, zei wethouder Frenken.