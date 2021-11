‘Nog dit jaar een nieuwe centrummanager in Best’

Best neemt de tijd voor plan ‘arbeidsmi­gran­ten­dorp’; gemeente­raad voelt wethouder aan de tand

BEST - De gemeente Best beslist waarschijnlijk pas in januari over het plan voor de bouw van een 'arbeidsmigrantendorp’ vlakbij Batadorp. Ze neemt maximaal de tijd om zich te buigen over de vergunningsaanvraag van de Eindhovense groente- en fruitgigant Scherpenhuizen. ,,Om onze juridische positie helder te krijgen.”

