‘Nog dit jaar gedichten op gevels in centrum van Best’

BEST - ‘Durske ùìt duzend’, ‘Nei pak’ en natuurlijk ‘Bestenaar'. Nog dit jaar worden gevels in het centrum van Best voorzien met teksten van de lokale dichter en zanger Ruud van der Heijden (1932-2020). Ten minste, dat belooft de gemeente.

Het plan om ‘kale gevels’ te voorzien met werken van Van der Heijden komt uit de koker van raadslid Leon Kennis van Best Open, die eerder al eens ‘Bestenaar’ in een foto van het voormalige ABN-bankgebouw in Best fotoshopte (zie foto). ,,Als voorbeeld en ter inspiratie.”

Het Bestse college van burgemeester en wethouders liet daarop weten open te staan voor dat idee. ,,Vorig jaar is voor een ander community art-project gekozen, maar deze ‘ode aan Ruud’ staat voor 2022 op de planning”, klinkt het nu. ,,Wat ons betreft zetten we het dan niet alleen in gang, maar gaat er dit jaar ook echt verf op de muur.”

Om het plan mogelijk te maken, moet met vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen worden gepraat over de mogelijkheden. Ook werd eerder gerept over het vragen woningcorporaties om mee te doen en wordt gekeken of gemeentelijk vastgoed een rol kan spelen.

‘Brabants mooiste’

Muzikant, schrijver en entertainer Van der Heijden was een graag geziene gast op (lokale) evenementen en schreef in zijn decennialange loopbaan tal van gedichten en nummers, veelal in dialect. In 2010 werd zijn liedje Durske ùìt duzend verkozen tot ‘Brabants mooiste’.

Raadslid Kennis stelde eerder al dat inwoners moeten worden betrokken bij de uitvoering. ,,Zij hebben ongetwijfeld een voorkeur voor bepaalde teksten van Ruud van der Heijden, dus zij moeten dan natuurlijk invloed hebben op de keuzes.”