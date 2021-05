Nog geen fietser ging over de brug in Best: aansluiting op fietspad is te steil

BEST - Hij ligt er al ruim twee maanden, maar nog geen fietser maakte gebruik van de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal bij Best. De reden? De beoogde aansluiting op een bestaand fietspad zou wel érg steil worden. Daar wordt nu wat aan gedaan.

Een aannemer werkt momenteel aan de aanleg van een nieuw talud bij de fietsbrug, die eind februari op zijn plek werd getakeld maar daarna nog afgezet bleef met hekken.

Volgens de gemeente Best bleek bij het plaatsen van de zogeheten kespen - het stuk tussen de brug en de stalen staanders - namelijk dat de aansluiting op het bestaande fietspad anders wel erg steil zou worden. ,,Dat was het moment waarop de feitelijke situatie pas goed duidelijk werd”, zegt een woordvoerder. ,,In plaats van een natuurlijk talud wordt nu door een specialistisch bedrijf een gewapend grondtalud aangebracht. Hierdoor is het talud steviger en is er minder kans op grondverschuivingen.”

Quote Pas bij het plaatsen van de kespen werd de situatie goed duidelijk Woordvoerder gemeente

De werkzaamheden duren naar verwachting tot het pinksterweekend, over twee weken. Daarna wordt de brug dan eindelijk officieel geopend. Wie de eventuele extra kosten voor het nieuwe talud betaalt, is niet duidelijk. ,,Op dit moment worden de werkzaamheden in opdracht van de bruggenbouwer uitgevoerd”, stelt de gemeente. ,,Over de kosten die buiten de stelpost vallen die in de opdracht zitten, heeft nog geen overleg plaatsgevonden.”

Opvolger van ingestorte brug

De fietsbrug verbindt het kruispunt van de Terraweg en Ekkersweijer met de NCB-weg aan de andere kant van het Wilhelminakanaal. Daarmee ligt de brug een stuk dichter bij de snelweg A2 dan de vorige. Die oude, houten brug stortte in december 2018 in. Er vielen geen slachtoffers, want de brug was in september van dat jaar al afgesloten vanwege de slechte staat waarin die verkeerde.

Kort na het instorten werd al duidelijk dat vervanging van de brug even ging duren. Het onderzoek naar de beste en meest veilige locatie kostte tijd, aldus de gemeente. Ook moest er een traject voor een omgevings- en een watervergunning worden opgestart.