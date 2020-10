Nog maar 50 kilometer per uur op de Ringweg in Best? ‘Wij schrijven geen boetes’, zegt de politie

BEST - De gemeente Best wil de maximum snelheid op een deel van de Ringweg verlagen van 80 naar 50 kilometer per uur. De politie is kritisch op dat plan. ,,Wij gaan niet handhaven.”

Langzamer rijden op het deel van Ringweg ten noorden van Best moet de geluidsoverlast door verkeer verminderen voor de nabijgelegen wijk Salderes , stelt het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor wil het de komborden van het dorp een paar honderd meter verplaatsen, van de huidige plek ter hoogte van de spoortunnel, naar de rotonde met aansluiting op de A2 en Oude Rijksweg.

De maximum snelheid wordt met het verplaatsen van de dorpsgrens op dat deel automatisch 50 kilometer per uur. Een limiet van 60 kilometer per uur instellen kan niet, omdat de Ringweg enkel bedoeld is als een ontsluitingsweg. ,,Daarom is dit de enige mogelijkheid", aldus het college.

‘Oogt niet als bebouwde kom’

Volgens de politie past een maximum snelheid van 50 kilometer per uur echter niet bij de weg, juist vanwege die ‘ontsluitingsfunctie’. Het ontbreken van directe bebouwing en kruisingen geeft weggebruikers niet de indruk dat ze op een weg binnen de bebouwde kom rijden, staat in een advies aan de gemeente. ,,Justitie seponeert eventuele processen-verbaal wanneer we toch op dat soort locaties gaan handhaven”, schrijft de politie, die om die reden geen boetes zou gaan uitschrijven als mensen tóch 80 blijven rijden.

Het college houdt desalniettemin vast aan het plan. ,,Door juridisch een lagere maximumsnelheid in te stellen, is de verwachting dat de rijsnelheid naar beneden gaat", zo luidt de argumentatie. Maandag moet de gemeenteraad zich tijdens een commissievergadering buigen over het voorstel om de komgrens te verplaatsen. Later volgt een definitief besluit.