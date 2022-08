‘Nog openstaande vragen bij plan voor nieuw gemeentehuis Best’

Begrip en bezorgd­heid in Best over opvang asielzoe­kers; ‘Bij vervelend gedrag gaan ze meteen terug naar Ter Apel’

BEST - Inwoners van Best werden vrijdagavond bijgepraat over de tijdelijke komst van 120 asielzoekers uit Ter Apel naar sporthal Naestenbest. Het gaat om een deel van de groep die nu nog in Waalre verblijft. Uit de zaal klonk zowel begrip als bezorgdheid.

