Nog steeds frustraties bij oud-wethouder Son over Kerkplein

Terug in het nieuwsSON EN BREUGEL - Ooit had ook Hans Overbeek, wethouder van 2002 tot 2010, mooie plannen voor het Kerkplein in Son, met een ondergrondse parkeergarage en een prachtig groen park. Het kwam er allemaal niet van. Zijn plan stierf toen het inzet werd van een verkiezingsstrijd. Hij blikt nu terug omdat Son dit jaar een historisch besluit nam na jarenlange discussies.

Dit jaar kwam na vijftien jaar discussiëren eindelijk duidelijkheid over de kerk in Son en Breugel. Het lijkt nu echt goed te komen: de kerk in Son en Breugel zal tot dorpshuis omgebouwd worden.

,,Inwoners hebben zich uitgesproken dat het gezichtsbepalende kerkgebouw moet blijven staan.’’ Ondanks dat Overbeek al lang geen wethouder meer is, droomt hij nog weleens hoe het markante gebouw eruit moet komen te zien. ,,Strip de kerk van binnen tot een grote ruimte, isoleer het en maak er een evenementenhal van.’’ Op die manier wordt het gebouw in Overbeeks dromen omgeturnd in een bruisende cultuurtempel. ,,Het Vestzak kan dan blijven waar het zit en over een kleine en een grote zaal beschikken; genoeg vrijwilligers om daar hun schouders onder te zetten’’, zegt hij, en glimlacht.

Terug naar de tijd dat Overbeek wethouder was. Toen in 2006 door de komst van de A50 het centrum van Son en Breugel eindelijk bevrijd werd van de dagelijkse ellenlange files was er de mogelijkheid om van het centrum iets moois te maken. ,,De Noord-Zuidverbinding had Son en Breugel lang genoeg geterroriseerd.’’

Juist levendigheid

De bibliotheek zou op de plek van de gesloopte oude pastorie komen. Daarmee zou er ruimte komen voor nieuwe winkels. Onder de nieuwe bibliotheek zou een ondergrondse parkeeroptie komen. Op deze manier kon je juist levendigheid creëren op het Kerkplein.

Boven de bibliotheek zouden appartementen komen om het plan financieel haalbaar te maken. Het kerkgebouw werd met rust gelaten. Totale kosten waren 1,5 miljoen. Het Kerkplein zou een park worden. Het Dommeldal in het dorpshart betrekken zou een publiekstrekker moeten worden.

Ondanks alle mooie plannen lukte het Overbeek niet om het voor elkaar te krijgen. De kosten voor de plannen werden onderwerp in de verkiezingen van 2010. De partij Dorpsvisie kwam aan de macht, de plannen werden van tafel geveegd. Tien jaar later vindt de oud-wethouder dat nog steeds frustrerend. ,,De verkiezingen draaien in dit dorp vaak om één onderwerp. Partijen bijten zich dan vast en zijn daardoor niet meer in staat om water bij de wijn te doen. Eerder gebeurde dit ook al rond de aansluiting op de A50. De verkiezingen van Son en Breugel lijken vaak meer op een referendum.’’