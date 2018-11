Nog zeker 5 jaar zwemmen in Son

Exploitant Wim van Santvoort is gematigd positief over de nieuwe afspraken met het Son en Breugelse gemeentebestuur. Hij had op een grotere bijdrage gehoopt, maar heeft wel voor de komende jaren zekerheid. ,,Het in in elk geval voor vijf jaar een beetje geregeld", zo vat hij samen. ,,We hadden meer gevraagd, maar hier kunnen we het zwembad mee open houden. Ik ben blij met de uitspraak van de burgemeester dat hij in elk geval de komende jaren zwemwater wil behouden voor inwoners van Son en Breugel.” Zonder bijdrage van de gemeente is een zwembad nu eenmaal niet te exploiteren, benadrukt hij. ,,Dat wijzen onderzoeken keer op keer uit.”