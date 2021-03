Nooit spijt, al was het hard werken: dierenarts Verstappen zwaait af

Of hij al vroeg wist dat hij dierenarts wilde worden. ,,Zeker”, antwoordt Frits Verstappen. ,,Ik was een jaar of 7 en ik wilde óf dierenarts worden óf minister Luns.” Waarom minister Luns, dat weet hij niet meer. Maar het werd dierenarts dus. Niet omdat het een roeping was, maar het leek hem gewoon een heel leuk beroep.

Toen Verstappen afgestudeerd was solliciteerde hij zich suf maar een baan vinden: ho maar. Dus hij begon voor zichzelf en koos voor Best-Oirschot. ,,Het was hard werken want ik moest alles zelf doen en was 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar. Natuurlijk was het best spannend. Ik moest operaties gaan doen die ik nog niet eerder had gedaan. Natuurlijk bereidde ik me zo goed mogelijk voor, las me helemaal in en het ging ook eigenlijk altijd goed. Maar het was flink zweten soms.”