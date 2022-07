Nu ook een natuurlijke rustplaats in Sint-Oedenrode: ‘Overledenen liggen hier altijd in een park tussen de bloemen’

SINT-OEDENRODE - Steeds meer mensen kiezen voor een laatste rustplaats in de natuur. Sinds vorige week heeft het Martinuskerkhof in Sint-Oedenrode ook een natuurbegraafplaats. Mensen worden daar begraven op een rustige plek, vlak tegen de Dommel onder een veelkleurig bloemveld.

Theo Jansen en Rien Rijkers, namens de werkgroep kerkhof, doen een schatting: ,,Achteraan op het nieuwe gedeelte van het kerkhof kunnen ruim honderd lichamen liggen. Op deze plek zaaiden we eerder al een bloemmengsel en nu heeft het parochiebestuur besloten dat dit een mooie plek is om begraven te worden in de natuur.”

Eeuwige rustplaats, zonder grafzerk

Op een officiële natuurbegraafplaats lig je eeuwigdurend. ,,Daar wijkt deze plek weinig vanaf. Hier liggen overledenen twintig jaar, maar verlenging is mogelijk. Dus feitelijk komt dat op hetzelfde neer. Maar de kosten zijn lager", weet Jansen.

,,Mensen die hier begraven willen worden, betalen voor twintig jaar dezelfde grafrechten als voor een standaardgraf: 1250 euro. Er mag geen grafzerk geplaatst worden, wel bijvoorbeeld een houten boomschijf met naam en datum van overlijden. De kist dient van onbehandeld hout te zijn en lijkwades of rieten manden van materiaal dat goed afbreekbaar is. Zo kan het lichaam teruggeven worden aan de natuur. Daar komen we uiteindelijk ook vandaan.”

Quote Nabestaan­den hoeven geen grote afstanden te rijden naar de Brabantse natuurbe­graaf­plaat­sen in Heeze of Maashorst Rien Rijkers

Een begrafenis op de natuurplaats bespaart niet alleen de kosten van een grafmonument; het graf zelf vraagt ook geen onderhoud, decoraties of bloemen.

Rijkers: ,,Dit bloemmengsel zaait zichzelf. Overledenen liggen hier altijd in een park tussen de bloemen, in het centrum van Rooi en dicht bij huis. Nabestaanden hoeven geen grote afstanden te rijden naar de Brabantse natuurbegraafplaatsen in Heeze of Maashorst. In de Odakapel leggen we een map met een genummerde plattegrond zodat families gemakkelijk de graven van hun dierbaren terugvinden.”

Mogelijk ook in toekomst in Boskant, Olland en Nijnsel

Naast voornamelijk katholieke overledenen is het Martinuskerkhof tevens een algemene begraafplaats. Het oude gedeelte van het kerkhof dateert uit 1850 en het nieuwe deel werd in 1980 in gebruik genomen.

Volgens Rijkers is dit kerkhof in Rooi een van de eersten in de regio die een natuurbegraafplaats realiseert. ,,We denken dat hier behoefte aan is. Er is plek genoeg zowel voor standaardgraven als voor natuurplekken. Geïnteresseerden vroegen al om informatie.”

Hij vervolgt: ,,We begraven eerst de overledenen op het nieuwe deel maar hebben eventueel ook ruimte op het oude deel van het Martinuskerkhof. Daar bloeien nu al klaprozen, margrieten en zonnebloemen. Ook is het denkbaar om later op de kerkhoven in Boskant, Olland en Nijnsel een natuurplek in te richten. Met een columbarium, standaardgraven, een strooiveld en natuurplekken krijg je variatie. Dat maakt een kerkhof toegankelijk voor nabestaanden.”