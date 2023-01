Ochtend vol files in Brabant door sneeuwval en ongelukken, vooral drukte rondom Eindhoven

met videoSON - Door gladheid op de weg ontstonden er donderdagochtend opstoppingen op de Brabantse wegen, vooral rondom Eindhoven. Een vrachtwagen met oplegger reed rond 06.00 uur tegen de vangrail bij knooppunt Ekkersweijer op de A2. Ook kwam de Sonse Brug in Son en Breugel rond 09.15 in storing, waardoor het sluipverkeer dat de snelweg probeerde te vermijden stil kwam te staan.

De storing van de Sonse Brug werd rond 09.45 uur opgelost, waardoor het wegverkeer weer van de alternatieve route gebruik kon maken. Rond 11.30 uur stonden er nog enkele kilometers file op de A2.

Ook op andere plekken in Brabant waren er files ontstaan door gladheid. Op de A2 in zuidelijke richting naar Maastricht begon rond 10.30 uur een flinke file door een ongeluk met een vrachtwagen tussen Maarheeze en Nederweert. Deze file was halverwege de middag grotendeels opgelost. Op de A58 tussen Oirschot en Best ontstond rond 11.40 uur een file door een ongeluk met een vrachtwagen.

Lagen sneeuw op de weg

Op de wegen lagen donderdagochtend vroeg lagen sneeuw door winterse buien, wat zorgde voor gladheid. Het ongeluk bij knooppunt Ekkersweijer in Son dat rond 06.00 uur gebeurde, zorgde in de loop van de vroege ochtend voor een geblokkeerde rijstrook, waardoor flinke files ontstonden.

Bij de Sonse Brug ontstond een opstopping, omdat de brug rond 09.15 uur in storing kwam. Handhaving verwees het verkeer op deze sluiproute terug naar de snelweg. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldde dat de storing rond 9.45 uur was opgelost. ,,De exacte oorzaak van de storing is niet bekend, maar de weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de techniek van de brug.”

Startbaan Eindhoven Airport sneeuwvrij maken

Ook bij Eindhoven Airport heeft de sneeuw donderdagochtend voor vertraging gezorgd. De start- en landingsbaan moest eerst sneeuwvrij gemaakt worden. ,,Inmiddels is het allemaal aardig onder controle”, zei een woordvoerder van de luchthaven rond 10.15 uur.

Bekijk hier hoe Brabant een wit winterlandschap aan het worden is. De tekst gaat onder de video verder.

De sneeuw die in de nacht van woensdag op donderdag viel in het midden en oosten van Brabant zorgde op meer plekken voor vertraging. Rondom Eindhoven ontstonden volgens Rijkswaterstaat de meeste vertragingen. Ook was er stilstaand verkeer op de A50 tussen Oss en Eindhoven en op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens.

Record verbroken

Volgens Rijkswaterstaat is donderdagochtend de drukste ochtendspits die sinds 2019 op de Nederlandse snelwegen is gemeten. Om 07.50 uur stond daar bijna 690 kilometer file, voornamelijk in het zuiden van het land. Daarmee werd het eerdere record van 572 kilometer file verbroken dat op 13 december 2022 werd gevestigd.

Volledig scherm Door de weggegleden vrachtwagen met oplegger op de A2 bij Son werden twee rijstroken afgesloten. © Rijkswaterstaat

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.