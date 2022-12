Odaberg in Sint-Oedenrode is nog niet uit gevarenzone: ‘Niet naar de filistijnen laten gaan’

SINT-OEDENRODE - Aan de ene kant snoepte de meanderende Dommel stukjes af van de Odaberg, aan de andere kant van de heuvel raceten de mountainbikers over het wandelpad. Daarmee werd de Odaberg in Sint-Oedenrode van twee kanten bedreigd. Hoe staat het er nu voor?

,,Er zijn nog wel degelijk zorgen”, vertelt Mari Thijssen, voorzitter van Stichting Roois Landschap. ,,De Odaberg is momenteel ernstig in verval. Er is niet alleen beschadiging opgetreden doordat fietsers en vooral motorcrossers erover heen rijden, de forse aantasting komt vooral door de meandering van de Dommel.”

Dit proces is al eeuwenoud en gaat alsmaar door. ,,De vraag is nu of je natuur altijd voorrang geeft, dan wel dat je voor een cultuur-historisch fenomeen een uitzondering wilt maken.”

Onderlangs de berg

TWC Dommeldal uit Sint-Oedenrode heeft al wel meegedacht. Op 19 november hebben de leden van de fietsclub aan een verlegging van de mountainbikeroute gewerkt. ,,Dit was op zich voor de bescherming van de Odaberg niet nodig, omdat de bewegwijzerde route al onderlangs de berg liep”, zegt Thijssen.

Maar tegelijkertijd heeft de club ter bescherming van de Odaberg - die vernoemd is naar de heilige Oda - ook de toegang voor fietsers en motorcrossers belemmerd door boomstammen over het pad te leggen en dat moet een afdoende maatregel zijn, denken zij.

,,Als lid van de Monumentencommissie heb ik ook bij de gemeente aandacht gevraagd voor bovengenoemd probleem en hierover contact gehad met wethouder Van Burgsteden. Hij heeft aandacht voor de kwestie en geeft aan dat er ambtelijk en bestuurlijk overleg over plaatsvindt. Ik snap dat het een lastig op te lossen probleem is.”

Basaltblokken

Daarom heeft Thijssen ook bij het Waterschap aan de bel getrokken en aangekaart om net als op andere plekken in de Dommel, basaltblokken te plaatsen om de oever te beschermen. ,,Dat deden ze elders ook toen het water boerenland opslokte. Tot nu toe is deze maatregel nog niet genomen.”

Quote Het is vooral belangrijk dat iedereen ervan doordron­gen is dat je een cul­tuur-historisch fenomeen als de Odaberg naar de filistij­nen mag laten gaan Mari Thijssen, voorzitter van Stichting Roois Landschap

Thijssen hoopt dat de gemeente en het waterschap de nodige urgentie aan de dag leggen om snel met passende maatregelen te komen. ,,Een volgende hoogwaterpiek zal namelijk weer verdere beschadiging veroorzaken. Wat vooral belangrijk is, is dat iedereen doordrongen is van het feit dat je een cultuur-historisch fenomeen als de Odaberg niet naar de filistijnen mag laten gaan.”

Bivak in Nijnsel

Volgens de legende heeft de Heilige Oda hier rond het jaar 800 gewoond. ,,Oda werd de spil van onze geloofsgemeenschap. Ze zou na een vlucht uit Schotland in Rooi in een naburige nederzetting neergestreken zijn, wat later naar haar werd vernoemd, Sint-Oedenrode dus.”

Zij zou gebivakkeerd hebben in een bos in Nijnsel vlakbij de Wolfswinkel. Deze plek is later de Odaberg gaan heten, een hoge steilrand aan de rivier De Dommel. ,,Deze plek, die er al twaalfhonderd jaar ligt en uitermate belangrijk is voor Rooi, moet kost wat kost bewaard worden voor ons nageslacht”, zegt Thijssen vol overgave.