ODDfest (‘Ollend Dreijt Dur’) stopt: ‘Wat is nou een dorp zonder dorpsfeest?’

OLLAND - Jarenlang was Ollend Dreijt Dur, later ODDfest geheten, een zeer succesvol evenement. Na vijftien jaar zal er deze zaterdag nog één laatste avond vol livemuziek met diverse bandjes worden neergezet en staat Olland nog één keer op z’n kop.

Het buurthuis zal om acht uur ’s avonds de deuren openen. Bezoekers kunnen dan lekker meezingen en dansen op nummers van Maneskin, The Cure, Black Eyed Peas en Elvis Presley.

jan van Gils, voorzitter van de drie edities van ODDfest en voorheen kartrekker bij het opzetten van het programma van Ollend Dreijt Dur, vindt het nu al een gemis. ,,Wat is nou een dorp zonder dorpsfeest?”, zegt hij. ,,Wellicht komt er uit dit afscheidsfeest wel weer een mooie opzet voor iets anders. Dat hoop ik maar. Misschien is het ook wel goed om te stoppen en later compleet opnieuw te beginnen. De opzet die we nu hebben lijkt niet meer te werken.”

Krachten gebundeld

ODDfest is ooit ontstaan vanuit voetbalclub VV Ollandia. Zij kwamen met een opzet voor een dorpsfeest in Olland. Na zo’n 22 jaar liep het op een eind. Echter, na een jaar zonder dorpsfeest was er direct al een aantal groepen aan het bedenken hoe het verder moest. Toen ze het van elkaar doorkregen, werden de krachten gebundeld. Een mooie combinatie van vriendengroepen.

Alles moest opnieuw van de grond komen en met alleen een tent neerzetten waren ze er niet. Het eerste jaar werd er nog voorzichtig wat uitgeprobeerd, maar het jaar daarna kwam Ollend Dreijt Dur, een tentfeest op de tip in Olland. De tent werd al snel uitgebouwd van vierhonderd naar zo’n zevenhonderd personen.

Na tien geslaagde edities werd er gekozen voor een nieuwe richting en locatie in de Loop’r en ging het verder als ODDfest. Een avond met drie podia. Twee jaar liep het goed, maar toen kwam corona om de hoek kijken. ,,We hebben het twee jaar niet kunnen vieren. Afgelopen jaar liepen de bezoekersaantallen terug en hebben we besloten er een punt achter te zetten”, zegt Van Gils.

,,We willen niet blijven krimpen, want er komt behoorlijk wat bij kijken om het te organiseren - denk bijvoorbeeld maar aan promotie, het programma, de sponsoring, een vergunning, de opbouw en beveiliging. Naast een flink organisatieteam vraagt het nogal wat van de vrijwilligers. De investering is gezien de opkomst inmiddels te groot.”

Gemis

Maar dat het een gemis zal zijn voor zijn dorp, daarvan is Van Gils overtuigd. ,,Het is altijd een groot gezellig feest geweest met goede muziek en echte dorpse gezelligheid. waar iedereen welkom was. Als ik bijvoorbeeld terugdenk aan de biercantussen, waarbij voorgezongen werd en iedereen onder het genot van de nodige biertjes luidkeels meezong met de bands, dat was geweldig. En niet te vergeten het plezier vooraf tijdens de opbouw van het feest.”

„Maar goed, genoeg nostalgie, het is nu bijna zover dat we er een punt achter moeten zetten. en nu willen we er gewoon een mooie avond van maken. De entree is gratis en we hopen natuurlijk op zoveel mogelijk bezoekers.”