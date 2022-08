Oekraïense leerlingen sluiten aan op Nederlandse basisscholen in Son

SON EN BREUGEL - De Oekraïense kinderen die in de noodopvanglocatie in Son verblijven, sluiten na de zomer aan bij Nederlandse leeftijdsgenootjes in de klas. Ze worden verdeeld over 4 basisscholen in Son en Breugel. De gemeente moest een alternatief zoeken nu de Oekraïense school in Eindhoven sluit vanwege het lage leerlingenaantal.

Voor alle 17 Sonse basisschoolleerlingen die les kregen op Oekraïense school aan de Broodberglaan in Eindhoven, is inmiddels een plekje gevonden in het reguliere onderwijs. De kinderen worden verdeeld over vier basisscholen in de gemeente en sluiten aan in de groepen bij hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Als er meerdere kinderen uit een gezin komen, gaan alle broertjes en zusjes naar dezelfde school.

Geen apart lesprogramma

Er komt geen apart aanbod, de Oekraïners volgen dezelfde lessen als de rest van de klas. Wel wordt gekeken naar extra ondersteuning buiten de klas. Ervaring met kinderen die geen Nederlands spreken hebben de scholen niet. Na de herfstvakantie volgt een evaluatie om te kijken of dit in de praktijk werkt. Vooralsnog komen er geen (Oekraïense) docenten mee vanuit Eindhoven.

Volgens een woordvoerder hoorde de gemeente in juni dat de Oekraïense school niet meer open zou gaan na de vakantie. In april is op de Broodberglaan gestart met lessen, waarbij gemikt werd op 400 Primair Onderwijs (PO) leerlingen. Eind van het schooljaar stond de teller op 78. Indien de aantallen zo blijven gaat de locatie na de zomer alleen open voor VO (voortgezet onderwijs) en moeten de vluchtelingen met basisschoolleeftijd aansluiten op een reguliere school in hun eigen postcodegebied.

De leerlingen onderbrengen bleek geen gemakkelijke opgave, omdat veel scholen in Son en Breugel al overvolle klassen hebben. Zij wachten op nieuwbouw of uitbreiding in de komende jaren. Een apart klasje voor de Oekraïense leerlingen bleek niet mogelijk omdat er geen lege lokalen zijn en vanwege de beperkte grootte van de groep. Ook lopen de leeftijden te erg uiteen.