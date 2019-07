Of had de chef-kok van 't Boshuys in Best gewoon zijn dag niet?

In de prachtige omgeving van natuurgebied de Sonse Heide ligt, verscholen tussen de bomen, 't Boshuys. Het is vakantie en wij zochten een fijne plek om met de kinderen en kleinkinderen heen te gaan. Je hoopt dat deze momenten in hun geheugen gegrift blijven, ze over tig jaar zullen zeggen: weet je nog, oma ...?



We lopen een indrukwekkend groot, sfeervol, halfoverkapt terras tegemoet. Hondenbaasjes zullen de doggy-bar met waterbakken op verschillende hoogtes vast waarderen. Onze drie kleintjes hebben meteen de speeltuin in de smiezen en hangen in een mum van tijd boven in het speelkasteel. Wij zijgen neer. Op het drukbezette terras zit van alles door elkaar: ouders en grootouders met (klein)kinderen, verliefde stelletjes, stoere wandelaars. Bediening is ruimschoots aanwezig. Toch duurt het even tot iemand onze drankjes komt opnemen, en ook het serveren kost vervolgens veel tijd. Als we onze dorst eindelijk kunnen lessen, verschijnt opnieuw iemand bij onze tafel, met dezelfde bestelling. Foutje.