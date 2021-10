Oirschotse en Rooise Sinterklaasintocht mogelijk met QR-codes, die in Best zónder

,,We bekijken bijvoorbeeld of het intochtprogramma gewoon kan doorlopen op plekken waar publiek stil staat, zoals bij de daadwerkelijke intocht aan het Standaardplein en bij de afsluiting in de kerk. Daar zitten mensen toch zeker drie kwartier in de banken of staan in de zijbeuken. Dan zullen we met QR-codes moeten gaan werken. We zijn nog aan het bespreken of dat realistisch is.”