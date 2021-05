Oirschotse figuranten wachten in spanning af: ‘Hebben we de final cut van Ferry gehaald?’

VVD-prominent Fred Teeven moet boekje open doen over online casino's van gokmiljo­nairs uit Best en Geldrop

10 mei DEN BOSCH – Oud-staatssecretaris Fred Teeven moet op een openbare rechtszitting meer vertellen over het al dan niet gedogen van online casino's in het verleden. Het Bossche gerechtshof wil hem vragen stellen in het hoger beroep van de al vele jaren lopende zaak tegen de ‘gokmiljonairs’ uit Best en Geldrop.