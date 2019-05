Oirschotseweg in Best eerder op de schop vanwege nieuwbouw Aarlesche Erven

OM buigt zich over dodelijk ongeluk Best: onderzoek klaar, vriend van verongeluk­te Yassine (18) verdacht

10 mei BEST - Het politie-onderzoek naar het dodelijke verkeersongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid in Best, waarbij de 18-jarige Yassine Doudou eind februari om het leven kwam, is afgerond. De 18-jarige automobilist die het ongeluk veroorzaakte, blijft verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie gaat nu bepalen wat er met de verdachte moet gebeuren.