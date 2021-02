Oirschotseweg in Best gaat op de schop: maximumsnelheid op delen naar 30 kilometer per uur

BEST - Een nieuwe rotonde, 'stiller’ wegdek en een lagere maximum snelheid. Een deel van de Oirschotseweg in Best gaat dit jaar flink op de schop. ,,De verkeersveiligheid wordt beter en het geluidsniveau lager.”

Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Hoofdstraat en de rotonde op de kruising met de Ringweg, een goede 700 meter verderop. Het eerste deel - vanaf de slagerij in het centrum tot aan het spoorviaduct - krijgt volgens de gemeente Best dezelfde uitstraling als het centrumgebied: de weg wordt smaller, de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur en parkeren moet voortaan met een blauwe kaart.

Maximaal 30 kilometer per uur

Tussen het spoorviaduct en de Prins Bernhardlaan krijgt de Oirschotseweg nieuwe klinkers, meer parkeervakken en meer groen. Ook hier wordt de weg smaller en gaat de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Op het kruispunt met de Prins Bernhardlaan komt een rotonde. ,,Dat is beter voor de verkeersafwikkeling en remt de snelheid van het verkeer”, aldus de gemeente.

Quote Een rotonde is beter voor de verkeersaf­wik­ke­ling en remt de snelheid van het verkeer Gemeente Best

Het laatste deel - tussen de Prins Bernhardlaan en de Ringweg - blijft de maximum snelheid 50 kilometer per uur. Wel wordt de Oirschotseweg daar voorzien van asfalt en wordt de straat iets versmald, waardoor er meer parkeerplekken kunnen komen. ,,En er komen brede, rode fietsstroken voor fietsers.”

Wens van omwonenden

Volledig scherm Op het kruispunt met de Prins Bernhardlaan komt een rotonde. © Google Streetview Met de reconstructie komt de gemeente tegemoet aan de wens van omwonenden, die al langer pleiten voor het aanpakken van de weg en de verkeersveiligheid. Onlangs werd bijvoorbeeld duidelijk dat het traject ‘Oirschotseweg/Hoofdstraat’ bij de drie meest onveilige wegen van Best hoort. ,,De verkeersveiligheid wordt vergroot door het aanbrengen van de rotonde die de snelheid remt, het aanleggen van de brede rode fietsstroken om de fietsers genoeg ruimte te geven en door de snelheid te verlagen op het stuk waar veel verblijfsfuncties zijn, zoals winkels en het station”, luidt de argumentatie van de gemeente.

Daarnaast moet met de reconstructie het geluid dat door het verkeer wordt gefabriceerd omlaag worden gebracht. Het geluidsniveau bij sommige woningen aan de Oirschotseweg is nu hoog, stelt de gemeente. Een deel van de weg krijgt om die reden een ‘stiller’ wegdek, dat speciaal is ontwikkeld om geluidsoverlast tegen te gaan. ,,Daarna onderzoeken we of er eventueel ook nog extra geluidwerende maatregelen aan de gevels of het daken van woningen nodig zijn”

Reconstructie nog dit jaar

De gemeente stelt de reconstructie nog dit jaar op te starten én af te ronden. ,,De precieze verkeersmaatregelen en afsluitingen kunnen we nog niet aangeven, dit gaat in samenspraak met de aannemer die het werk gaat uitvoeren”, aldus een woordvoerder. ,,Een reconstructie heeft helaas altijd gevolgen voor het verkeer en de omwonenden. We proberen deze overlast en hinder zo minimaal mogelijk te houden door de werkzaamheden op te knippen in twee of drie delen.”