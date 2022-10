Oktoberbest werd dit jaar een intiem Après-Ski feestje; ‘Volgend jaar pakken we het weer groter aan’

BEST - De artiesten die op het affiche prijkten van het afgelaste Oktoberbest, konden zaterdagavond in Best alsnog aan de bak tijdens de Après-Ski Party in café De Bank. En hoewel veel kleiner van opzet, vlogen hier de pullen bier over de toog.

Zaterdagmiddag om kwart over vijf. Harley Klerks is vanuit Drunen met bus en trein naar grand café De Bank in Best gekomen. Hij is de eerste, hoewel de Après-Ski Party al om vier uur zou beginnen.

Klerks drinkt wat van zijn cola. ,,Het zal wel met PSV te maken hebben”, denkt hij. Mogelijk kijken de liefhebbers van het foute Nederlandse en Duitse lied thuis naar de moeizame pogingen om de bal in het Leeuwarder strafschopgebied te krijgen. Klerks heeft geduld. Hoop dat Heino op de draaitafel komt. ,,Of nog liever: Rammstein. Maar dat zit er niet in denk ik, haha.”

Quote We gaan vanavond voor het echte winter­sport­ge­voel Glenn Bijs

Een uur later komt Glenn Bijs uit Best binnen met vier vrienden. Loopt Klerks in zijn gewone kloffie rond, deze vijf zien er uit als Tiroler mannen, met witte blouse, lederhosen en hoedje met een veer. Ze hebben er naar uitgekeken, zegt Blijs. ,,Oktober heeft verder geen feesten, dus we gaan vanavond voor het echte wintersportgevoel.” Hij betaalt zijn toegangskaartje à 15 euro, inclusief 5 euro statiegeld voor de bierpul. Even later gaan er vijf gevulde halve liter bierpullen over de toonbank.

Niet als skihut ingericht

Wat opvalt is dat het modern ingerichte café naast de Rabobank op het Raadhuisplein niet als skihut is ingericht. Cafébaas Brian Vriens legt uit dat tijdens lunchtijd nog veel tafels bezet waren. ,,We hadden maar een uur tijd om de inrichting aan te passen. Bovendien doen we dit maar één keer, dus we hebben niet voor veel geld allerlei spullen gekocht. We hopen volgend jaar toch weer groter uit te pakken, op een mooie locatie.”

Quote We gaan zeker proberen het volgend jaar weer groter aan te pakken Brian Vriens, Medeorganisator van Oktoberbest

Dus werden alleen de tafels en stoelen vervangen door een paar statafels. Vanaf half negen wordt het drukker en uiteindelijk sluit cafébaas Brian Vriens de deur als het met honderd gasten is uitverkocht. Ze vermaken zich op muziek van drie dj’s en live optredens van Tim Schalks, de Zingende Slager, de Party Polizei, de Weekend Club en de Party Freunde.

Speeltuin

Vriens, sinds twee jaar eigenaar van café De Bank, is ook actief bij Triple Events, dat verschillende evenementen in Best organiseert, waaronder ook het oktoberfest. ,,Wij noemen het Oktoberbest, trouwens. Dat kon dit jaar niet doorgaan om verschillende redenen. In de Spinnerstraat konden we niet meer terecht omdat daar een speeltuin komt. En met de stijging van de energieprijs en andere kosten plus een wat tegenvallende kaartverkoop was het niet verantwoord door te laten gaan. Maar we gaan zeker proberen het volgend jaar weer groter aan te pakken.”