Oldtimers toeren langs verzorgingshuizen in de regio: ‘Ik gebruik ’m alleen voor dit soort ritten’

BEST/VELDHOVEN - Bewoners van verzorgingshuizen in onder meer Best, Bladel, Middelbeers, Reusel, Oirschot en Veldhoven werden zondag getrakteerd op een fraai schouwspel. Leden van Old Timers Oirschot (OTO) maakten met hun klassieke auto’s een toer door de regio.

In Middelbeers zit de familie Willems op een bankje naast Grand Café De Beerze. Zoontje Teun (6) kijkt reikhalzend uit naar de doorkomst van de oldtimers. ,,Hij heeft er vorig jaar zo van genoten”, zegt zijn moeder Marilet. Op Facebook zag ze dat de oldtimers door Middelbeers kwamen. Nu is ze met haar ouders en haar gezin in afwachting van de eerste doorkomst van een groep.

OTO bezorgt hiermee de bewoners van zorginstellingen een leuke verrassing en brengt de zorgmedewerkers een dankgroet. Ook de goedgevulde terrassen biedt ze met het rollend erfgoed een fraai schouwspel. ,,Vandaag rijden we met 45 auto’s”, zegt Wim van Genechten, die in de evenementencommissie van OTO zit. Met 125 leden zit de club aan het maximumaantal. Het wekt dan ook geen verbazing dat in Noord-Brabant de meeste oldtimers staan geregistreerd. ,,Wij hebben zelfs een wachtlijst van vijftien mensen. Die mogen onze ritten wel meerijden, maar ze hebben geen stemrecht”, legt de Oirschottenaar uit.

Diversiteit aan auto’s is groot

De meeste leden komen uit Oirschot en Best, de rest uit omliggende dorpen. De diversiteit aan auto’s is groot. Een van de oudste voertuigen is een Willys-Overland uit de jaren dertig. Verder zijn er veel exemplaren uit de jaren vijftig en zeventig. Zondag startten ze vanuit De Stapperij in Oirschot in drie groepjes van vijftien auto’s om in diverse richtingen uit te waaieren.

Van Genechten: ,,Elk lid heeft twee verschillende ritten gekregen van elk zo’n anderhalf tot twee uur. Ze hebben het advies gekregen om onderweg bij elkaar te blijven en nergens te stoppen.” Zelf rijdt hij mee met zijn Opel Kadett uit 1975. ,,Die kocht ik twaalf jaar geleden van de eerste eigenaar. Ik gebruik hem alleen voor dit soort ritten. Jaarlijks rij ik er tussen de vierhonderd en vijfhonderd kilometer mee.”

Quote Ik kwam de auto tegen bij een handelaar in oldtimers. Van mijn eerste salaris heb ik hem met een lening gekocht. Vier jaar lang werkte ik aan de restaura­tie Arthur de Vries

Oud-voorzitter Arthur de Vries bezit een Oldsmobile uit 1948 die inmiddels zo’n beetje familielid is geworden. Hij heeft de auto dan ook al vanaf 1978 in zijn bezit. ,,Ik kwam de auto tegen bij een handelaar in oldtimers. Van mijn eerste salaris heb ik hem met een lening gekocht. Vier jaar lang werkte ik aan de restauratie. Ik ben geen techneut, geen autospuiter en had geen laservaring, dus de specialistische zaken besteedde ik uit.”

Club bestaat bijna 25 jaar

Het voormalig directielid van het Heerbeeck College stond in 1997 mede aan de basis van OTO. ,,Oud-burgemeester Frits Speetjens vroeg: ‘Zou het niet leuk zijn als we een eigen Oirschotse oldtimerclub zouden hebben?’ Ik heb vervolgens enkele oldtimerliefhebbers en -bezitters benaderd. Samen hebben we de club opgericht. We bestaan in 2022 dus 25 jaar.”

Om 13.30 uur stuurt Jan Geerlings (74) in Veldhoven zijn scootmobiel vanuit Merefelt richting Abdijlaan. In de ochtend heeft hij er al zo’n vijftien oldtimers zien passeren. Nu is hij in afwachting van nog eens zo’n aantal. Of zijn eerste auto nog als oldtimer rondrijdt, durft hij niet te zeggen. ,,Ik was achttien toen ik mijn eerste auto kocht. Dat was een Ford Taunus met van die ronde achterlichten.” Tot zijn spijt komen er deze keer maar vier oldtimers langs. Of de rest panne had, de chauffeur meer dorst had dan zijn auto of op tijd voor de buis wilde zitten om de Formule 1-wedstrijd te zien, blijft een raadsel.