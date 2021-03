Olland kan dankzij mast nu eindelijk overal mobiel bellen: ‘Soms hadden we alleen bereik bovenin het klimrek’

Bedrijven in gemeente­pan­den krijgen korting van ‘huurbaas’ vanwege corona

11 maart BEST - Ook commerciële partijen in panden van de gemeente Best, kunnen voortaan bij hun ‘huurbaas’ aankloppen voor coronasteun. De gemeente is bereid om (een deel van) de huursom kwijt te schelden, wanneer er sprake is van een omzetverlies van meer dan 30 procent als gevolg van de pandemie.