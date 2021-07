Olland wil haar typerende kerk behouden

Onbegrip over berucht Polenhotel in Best: ‘Ik zou me kapot schamen als mijn mensen daar woonden’

15 juli BEST - Niemand lijkt in te willen grijpen bij het ‘Polenhotel’ in Best waar dit weekend een derde steekpartij in korte tijd was. Volgens vakbond FNV wijzen de verantwoordelijke partijen allemaal naar elkaar. Ook de gemeente.