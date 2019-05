OM buigt zich over dodelijk ongeluk Best: onderzoek klaar, vriend van verongelukte Yassine (18) verdacht

BEST - Het politie-onderzoek naar het dodelijke verkeersongeluk op de Eindhovenseweg-Zuid in Best, waarbij de 18-jarige Yassine Doudou eind februari om het leven kwam, is afgerond. De 18-jarige automobilist die het ongeluk veroorzaakte, blijft verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie gaat nu bepalen wat er met de verdachte moet gebeuren.

Of de 18-jarige bestuurder die avond te hard of te roekeloos reed, is nog niet duidelijk. De politie heeft die informatie wel, maar wil vooruitlopend op een eventuele behandeling van deze zaak niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek.

Officier van justitie

In de afgelopen maanden is de verdachte, tevens een vriend van het slachtoffer, uitgebreid verhoord. Duidelijk is dat hij ten tijde van het ongeval niet onder invloed was van alcohol. Hij was verder gewoon in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het politiedossier wordt op dit moment samengesteld en wordt na afronding aan het Openbaar Ministerie verzonden. Dat kan volgens een woordvoerder nog enige tijd duren. Als het dossier eenmaal binnen is, bepaalt de officier van justitie uiteindelijk of de jongen strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Wat gebeurde er?

De 18-jarige Yassine Doudou zat in de Peugeot als passagier naast de eveneens 18-jarige bestuurder. De wagen belandde in de berm, slipte, sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen een lichtmast.