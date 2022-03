Ommetje in Nijnsel als eerbetoon aan dialectzanger Thieu Sijbers: ‘Hij was een bescheiden man’

Thieu Sijbers (1924-1998) werd geboren in Nijnsel in een boerengezin. Naast leraar was Sijbers met zijn liedteksten één van de vooraanstaande uitdragers van de streektaal. Hij bracht avondvullende cabaretprogramma’s, werkte mee aan radio-uitzendingen en was als artiest present als Nijnsel iets bijzonders vierde. Zichzelf begeleidend op gitaar vertelde hij in humorvolle luisterliedjes over het Brabantse boerenleven. Over werk, school, natuur, oud worden, gemoedelijkheid en het katholieke geloof. Met treffende, simpele woorden schilderde hij herkenbare situaties in de taal die zijn moeder hem leerde.

Dorpsraad Nijnsel wilde al jaren een eigen ommetje realiseren. René Voss: ,,Nico van de Wetering lanceerde het idee om dit ommetje te koppelen aan de bekendste mens uit Nijnsel. En dat was een prima combinatie. Want ‘Ommetje Thieu Sijbers Nijnsel’ bevat onze streektaal, combineert de wandeling met andere routes en heeft beslist toegevoegde waarde voor ons kerkdorp.”

Historische plekken

De wandeling van vijf kilometer loopt door en rond Nijnsel, langs historische plekken, de Dommel en door het buitengebied. Verspreid over de route geven achttien zuiltjes informatie over de omgeving en de humoristische dichtregels van Sijbers leggen een link met het gebied. Zo vertelt de zuil in het Processiepark over pastoor Antonius Panken, stichter van de Nijnselse parochie. De tekst is aangevuld met Sijbers’ declaratie die verwijst naar de H. Antonius: ‘Antonius de grote man in Padua geborre, die riep-te vol vertrouwe ôn es ge wè waart verlorre’. Van de Wetering: ,,De route loopt ook langs monumentale boerderijen waar Thieu Sijbers herinnert ‘aon de’n boer z’n lève, aon z’n henne of ‘ne knoestige boom’. Hij zag de details in mensen en in de natuur.”

Met een eigen website is het eerbetoon aan dialectzanger, verteller en schrijver Thieu Sijbers compleet. Oomzegger Nico van de Wetering legde een mengeling vast van liedjes en conferences. ,,Als je de tekst hoort van de Erpelèters naar het schilderij van Vincent van Gogh, dan zie je het schilderstuk voor je. Zijn liedjes over ‘t Leesplenkske met aap, roos, zeef, zijn kijk op de Brabantse gemoedelijkheid en ‘buurte es oer-Brabantse trek, dè moete we ôn zien zien te hauwe’; ze zijn luchtig en prachtig. Tijdens optredens sprak ome Thieu algemeen Nederlands om vervolgens over te gaan op dialect. Zo accentueerde hij extra de warme Brabantse klanken. Ome Thieu was een bescheiden man, hij maakte geen verschil tussen boer of burgemeester en zijn hart lag in Nijnsel.”

Frappant detail: Sijbers woonde enkele jaren in Utrecht. Daar schreef hij het Lieke vur Rooi ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Sint-Oedenrode. Hij roemt de Dommel, de Knoptoren, het Rooise land, de kanidassen en zingt: ’T moet al aorig gaon um men van Rooi te schèije. Want Rooi dè is ’n durp zo-es ik gin twidde ken’.

Eind maart is de wandelroute klaar, inlichtingen via www.thieusijbers.nl en www.dorpsraadnijnsel.nl

Volledig scherm Thieu Sijbers begeleidde zichzelf op gitaar.