Omstreden grootschalige kap-operatie in bossen bij Son uitgesteld

SON - Bosbeheerder De Bosgroep Zuid-Nederland, dat een tienjarig plan had opgesteld voor de Sonse bossen, wacht nog even met de kap van de eerste bomen. De kettingzaag zou volgende week maandag in de eerste bomen gaan.

Maar uitstel betekent zeker geen afstel: de stemming in de gemeenteraad over een tweede motie over het onderwerp is op 21 oktober.

De komende tien jaar moet 15.000 kuub aan hout gekapt worden in de Sonse bossen om ruimte te maken voor andere bomen en jonge aanplant. Deze rigoureuze aanpak is nodig om het bos weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en verzuring van de bodem. Dat werd ook bevestigd in de gemeenteraad.

Maar Bosgroep Zuid-Nederland stelt de werkzaamheden nu plots uit. Eén en ander zal te maken hebben met de petitie van de Sonse Yolanda Warmoeskerken, die meer dan 600 digitale handtekeningen verzamelde. Over een eerste motie, ingediend door de VVD, werd twee weken geleden al gestemd. Maar een meerderheid voor een rustpauze en een contra-expertise werd niet gehaald. In een extra ingelaste raadsvergadering op 14 oktober zouden VVD, Dorpsbelang en Voor U nogmaals pogen een pauze in te lassen en een second opinion af te dwingen. De tweede motie, die eerder al verworpen werd, moest op zeer korte termijn behandeld worden vanwege de planning van Bosgroep Zuid-Nederland.

Ingelaste vergadering

Door het uitstel krijgen de drie politieke partijen iets meer ruimte om hun motie door de gemeenteraad te krijgen, want Dorpsbelang is nu van plan wél voor de motie te stemmen. ,,Zij hebben intern flink gediscussieerd en zijn van mening veranderd”, zegt Kees Voortman (VVD).

Quote Bosgroep Zuid-Nederland wil duidelijk de tweede motie afwachten. Het lijkt dat we hen toch een sterk signaal hebben gegeven. Zij zien ook alle commotie van de voorbije weken Kees Voortman (VVD)

In plaats van een ingelaste vergadering op 14 oktober wordt de motie nu behandeld op de reguliere raadsvergadering die gepland stond op 21 oktober. In de motie wordt wederom opgeroepen om voor het ‘Integraal beheerplan bos- en natuurterreinen Son en Breugel’ een prominenter burgerparticipatietraject te organiseren.

De oproep is alleszins dezelfde als in de in de eerste motie. Ook daarin wordt gevraagd om een 'second opinion’ voor de voorgestelde beheerswijze om nieuwe inzichten over bosbeheer mee te nemen voor het bosbeleid in de Sonse Bergen en ’t Harde Ven. Deze plotse ommekeer betekent uiteraard geen afstel. ,,Bosgroep Zuid-Nederland wil duidelijk de tweede motie afwachten. Het lijkt dat we hen toch een sterk signaal hebben gegeven. Zij zien ook alle commotie van de voorbije weken”, aldus Voortman.