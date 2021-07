Ondanks noodkreet omwonenden krijgt Son 13 nieuwe woningen in de Begoniastraat

Na een moeizaam proces krijgt Son en Breugel er 13 woningen bij. De gemeenteraad stemde in met de nieuwbouw in de Begoniastraat.

Daarmee komt een einde aan een proces dat liep vanaf 2019. Toen werd voor het eerst gesproken over acht twee-onder-een-kappers en later over negentien rijwoningen. Het leidde allemaal tot veel woede bij de buurt. Zij vonden dat hun wijk te veel versteend raakte. Hun onvrede duurde tot het laatste moment. Woensdag verstuurden omwonenden nog een brandbrief naar de gemeente om de plannen te wijzigen.

Zo ver kwam het niet, want de gemeenteraad stemde in met het plan voor 13 woningen. Ze vonden wel dat goed moest worden toegezien op voldoende groen. Want ondanks het moeizame proces waren veel raadsleden verheugd over de nieuwe woningen, zeker vanwege de hoge woningnood in het dorp.

Niet langer wachten

Monique van Zwieten (D66) vond bijvoorbeeld dat woningzoekenden niet langer kunnen wachten. ,,Dat het proces niet oké is verlopen, dat begrijp ik goed. Maar het eindresultaat is wél goed. We kunnen het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.’’ Marianne van der Putte (Voor U) en Eef van Turnhout (Dorpsbelang) uitten nog wel kritiek op het hele proces, maar tijdens de stemming werd duidelijk dat de woningen er echt gingen komen.

De partijen VVD en CDA dienden gisterenavond nog een motie in, die de gemeente moet dwingen om vanaf nu beter in gesprek gaat met omwonenden tijdens bouwprojecten. En burgers ook actief ondersteunen bij burgerparticipatietrajecten.

Ook moet beter worden gecommuniceerd als plannen wijzigen, want vooral daar ging het mis in de Begoniastraat. ,,We hebben het gevoel dat we ze constant in de gaten moeten houden’', aldus een buurtbewoner. Door tijdsgebrek kwam motie niet in stemming.

Nasmaak

Ondanks het eindresultaat zal de gemeenteraad een slechte nasmaak overhouden aan het burgerparticipatietraject. Dat gevoel werd nog versterkt door een ander onderwerp op de agenda: de tiny houses op de Bijenlaan.

Na een wervende presentatie van de initiatiefnemer Luck Dankers van ‘Go Tiny Live Free’ - inclusief mooie plaatjes en schetsen - kwamen ook hier omwonenden aan het woord. Zij zeiden overvallen te zijn door de plannen. Ze maakten zich zorgen over verkeer, verstening en een gebrek aan communicatie. ,,Dit is al een vergevorderd plan’’, zei één van de bewoners. Een ander: ,,Het lijkt wel op een recreatiepark.’’ En dan waren de omwonenden tijdens de bijeenkomst ook nog ontevreden over antwoorden die ze niet kregen.