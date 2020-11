Onder deze gezinswoning in Best kan voortaan negenduizend liter regenwater worden opgevangen

Startschot voor collectief zonnedak Bestenaren

23 oktober BEST - Vanaf 28 oktober worden de panelen gelegd op het eerste collectieve zonnedak in Best. Het initiatief komt van Best Energie, een coöperatie die uit Best Duurzaam is voortgekomen en zich met name toelegt op ‘risicovolle’ projecten. Bestenaren kunnen hierin participeren in ruil voor een aardig rendement. „En je draagt natuurlijk bij aan de verduurzaming van Best”, voegt Jan Vermeulen toe. Hij is bestuurslid bij Best Energie.