Onderhoud in Meierijstad: Miljoenen voor weg en fietspad

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad steekt de komende vijf jaar in totaal vijftig miljoen euro in het opknappen en vervangen van slechte wegen en (fiets)paden. Dit omdat er sprake is van achterstallig onderhoud.

De slechtste wegen komen het eerst aan bod. Het gaat om in totaal 550.000 vierkante meter (ongeveer tachtig voetbalvelden) verharding, tien procent van het totale oppervlak. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de verhardingen in de gemeente veilig en bruikbaar zijn. De voormalige fusiegemeenten van Meierijstad hadden elk hun eigen manier voor beheer en onderhoud van die bestratingen. Omdat er mede daardoor kwaliteitsverschillen zijn, heeft de gemeente alle verhardingen in kaart gebracht. Bij die inventarisatie bleek dat tien procent van alle bestrating niet voldoet aan de criteria voor veilig weggebruik. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

Onbeantwoord

Of in Veghel, Sint-Oedenrode of Schijndel het meeste werk wacht, kon de gemeente woensdag niet zeggen. En ook de vraag hoe dit zover heeft kunnen komen, bleef onbeantwoord. De gemeente deed wel een persbericht de deur uit, waarin wethouder Harry van Rooijen (infrastructuur & duurzaamheid) uitlegde waarom het werk over vijf jaar wordt uitgesmeerd. ,,Tien procent is echt een aanzienlijk deel. Als we dit allemaal tegelijk zouden doen, dan wordt Meierijstad één grote bouwput."

Komende vijf jaar wordt jaarlijks voor vijf miljoen euro bestrating vervangen en voor nog eens vijf miljoen euro onderhoud uitgevoerd aan wegen, zo is het voorstel. In de gemeenteraad van 27 februari neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Daarna wordt bekend welke wegen in 2019 aangepakt worden. Van de 550.000 vierkante meter bestrating die niet aan de eisen voldoet, is zestig procent er zo slecht aan toe dat vervanging nodig is. Bij de overige veertig procent is reparatie en herstel voorlopig afdoende.

Bruggen

Dit jaar steekt Meierijstad ook al 1,2 miljoen euro in het vervangen van negen verkeers- en fietsbruggen, zo bleek eerder. Deze bruggen zijn aan vervanging toe, maar de veiligheid zou niet in het geding zijn. In augustus werd een fietsbrug bij het Fioretti College in Veghel tijdelijk afgesloten, omdat er hier wél sprake was van een gevaarlijke situatie. Hetzelfde geldt voor de brug over de Goorloop bij Keldonk, die vorig jaar mei gesloten werd omdat de constructie niet voldeed. Die brug is inmiddels versterkt.