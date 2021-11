Ondernemers Rooi verdelen kosten verbetering winkelgebied

De BIZ komt in plaats van reclamebelasting, gaat in per 1 januari en ligt voor vijf jaar vast. ,,Nu kunnen we mooie dingen realiseren voor het centrum”, zegt Pieter van de Kamp als voorzitter van het Centrummanagement. Volgens hem is BIZ een eerlijke verdeling van de lasten. Deze wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand. Ondernemers betalen minstens 495 euro per jaar en maximaal 900 euro per jaar.