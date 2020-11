Ondernemers staan voor de klas in het ‘Best Tech Lab’

BEST - Geen leraar, maar de baas van een groot bedrijf voor de klas. Basisschoolleerlingen van het ‘Best Tech Lab’ krijgen de komende tijd les van succesvolle ondernemers in de regio.

Al die verhalen moeten uiteindelijk leiden tot een ‘Wall of Inspiration’. In de komende maanden zal een van de muren in het lab gevuld worden met QR codes. Achter deze codes zijn opnamen terug te zien van succesverhalen van ondernemers, die hun verhaal komen delen.

Afgelopen woensdag beet Erik Neeskens, de directeur van Prowise, het spits af. Hij kwam naar Best om aan de groep jonge ondernemers van het lab zijn succesverhaal te vertellen. ,,Mijn verhaal past bij wat ik hier zie gebeuren", zegt hij. Prowise is een bedrijf in digitale leeroplossingen. ,,Bij succesvol ondernemen horen durf, risico en een grote mate van samenwerken, gecombineerd met plezier in je werk.”

Robotica, techniek en digitale wijsheid

Best Tech Lab werd vorig jaar opgericht en houdt zich onder meer bezig met robotica, techniek en digitale wijsheid. ,,We zijn op zoek gegaan naar een groep enthousiaste jonge ondernemers uit de groepen 8 van de Bestse basisscholen. Deze leerlingen hebben naar een plek moeten solliciteren”, vertellen Michiel Jansen en Koen de Lau. Allebei zijn ze leerkracht en zogenoemde ‘iCoach’.

Quote Het is leuk dat we mogen helpen om nieuwe digitale middelen te introduce­ren bij andere leerlingen Teun de Rooij

Teun de Rooij, leerling van Kindcentrum de Kiezel vertelt: ,,Ik had verwacht veel meer met techniek en computers aan de slag te gaan, maar dat bleek toch anders. Eerst kregen we bijvoorbeeld een les coderen op het lab. Daarna moesten we die les zelf geven op onze eigen school. Het is leuk dat we mogen helpen om nieuwe digitale middelen te introduceren bij andere leerlingen van scholen die hier op bezoek komen”.

Andere insteek

Met deze werkwijze hanteert ‘Het Best Tech Lab’ net een andere insteek dan de meeste ontdek- of ICT-lab, aldus Jansen. ,,Naast het zelf leren omgaan met nieuwe digitale materialen staan ondernemerschap en eigenaarschap voor deze leerlingen centraal. Dit lab wordt, met onze hulp, namelijk gerund door veertien enthousiaste leerlingen van zeven basisscholen van Best Onderwijs. We willen zo een vliegwieleffect creëren op de scholen. Daar hoort vergroten van ondernemerschap bij.”

Neeskens, na het delen van zijn verhaal: ,,Ondernemen is een soort achtbaan waar je in stapt. Dat gebeurt ook hier. Fantastisch om hieraan bij te mogen dragen.”