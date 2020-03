Onderste steen moet boven in drama Alaparada Best

BEST - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de kosten van straatfeest Alaparada en de toezichthoudende rol van het gemeentebestuur. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het festival van augustus vorig jaar ter ere van de viering van 200 jaar Best leverde een tekort op van 195.465 euro.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door AA Consultancy bv. De kosten zijn begroot op 26.000 euro. Doel is duidelijk krijgen hoe zorgvuldig stichting Festival Best, de organisator van het straatfestival, te werk is gegaan. Deze stichting deed dat in opdracht van de stichting Comité 200 jaar Best.

Deze laatste stichting ontving een subsidie van 200.000 euro van de gemeente Best. Daar waren voorwaarden aan verbonden, zoals de rechtmatigheid van uitgaven. Het college van burgemeester en wethouders moest erop toezien dat daaraan werd voldaan. Het onderzoek moet uitwijzen of college dat toezicht goed heeft uitgevoerd.

Twee stichtingen

AA Consultancy gaat onder meer bekijken wat de relatie is tussen de twee stichtingen en de rol van de bestuursleden. In het bijzonder die van de voorzitter van stichting Comité 200 jaar Best. Ook de gemaakte afspraken met horeca-ondernemers worden onder de loep genomen.

Stichting Festival Best heeft vorige maand uitstel van betaling aangevraagd. De rechtbank heeft Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten in Best aangesteld als curator in deze surseance. Hij moet onderzoeken wat er mis is gegaan met de begroting van het driedaagse straatfeest. Maar dat staat los van het onderzoek dat AA Consultancy nu gaat uitvoeren.

Het college heeft de raad begin dit jaar gevraagd om 95.000 euro extra subsidie te verlenen aan Festival Best. Met dat geld zouden lokale leveranciers betaald moeten worden die nu met openstaande rekeningen zitten. De raad wees dat voorstel echter af omdat er eerst duidelijk moest worden wat er fout is gegaan.

Gevoeligheid

Het college vindt het onderzoek belangrijk vanwege de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van de gang van zaken rond Alaparada. De organisatoren hebben, zoals achteraf bleek, veel te veel geld besteed aan het boeken van artiesten, huur van tenten en apparatuur en beveiliging van de twee locaties waar het festival werd gehouden, centrum en Wilhelminadorp. Ook bleek dat de bestuursleden zichzelf hebben beloond voor hun werkzaamheden.