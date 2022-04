Onderweg naar een nieuw politiek akkoord in Best: ‘Ook inwoners en ondernemers betrekken’

BEST - Wat worden de plannen van Best voor de komende vier jaar? In de gemeente worden nu de eerste stappen gezet naar wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw, raadsbreed akkoord. ,,Ook onder meer inwoners en ondernemers krijgen een rol.”

VVD’er John Verheijen neemt het voortouw bij die eerste politieke verkenning, die naar verwachting binnen een week wordt afgerond. De VVD kromp bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in Best van zes naar vier zetels en heeft er daarmee nu net zoveel als D66 en Jongerenpartij JO. Qua absoluut aantal stemmen is de partij wel nog altijd de grootste. ,,En daarom nemen we graag het voortouw”, aldus Verheijen, eerder deze week bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Op dit moment draait het in Best nog vooral om het inventariseren van ‘grote lijnen’ en potentiële wethouders. ,,Er wordt in deze gesprekken nog niet inhoudelijk gesproken over onderwerpen uit het beleidsakkoord en over de verdeling van wethouderposities”, stelt de VVD’er.

Mogelijk formateur van buitenaf

Volledig scherm John Verheijen, VVD Best © ED In een volgende fase, wanneer het akkoord meer vorm krijgt, gebeurt dat wel. Mogelijk wordt daarvoor een formateur van buitenaf aangetrokken. D66 en PvdA/GroenLinks - ook een van de winnaars bij de verkiezingen - lieten al blijken daar wat voor te voelen. ,,De ramen openzetten en een frisse wind laten waaien, zou goed zijn”, aldus Rob Vader van PvdA/GroenLinks, dat van één naar drie zetels is gegaan.

Uiteindelijk moet het nieuwe akkoord nog doorgerekend worden door de ambtelijke organisatie van de gemeente. En krijgen externe organisaties zoals de adviesraad sociaal domein, het inwonerspanel, ondernemers en maatschappelijke instellingen de ruimte om input te leveren.

Chemie tussen nieuwe wethouders

De door de formateur voor te dragen wethouders gaan nog met elkaar en burgemeester Hans Ubachs in gesprek. ,,Om te kijken of er chemie is en of ze samen kunnen komen tot een verfijning van de portefeuilleverdeling en bijbehorende uren”, zo licht Verheijen toe. Pas als daar een klap op wordt gegeven, wordt het nieuwe college van B en W geïnstalleerd.

De afgelopen periode werd in Best ook gewerkt met een raadsbreed akkoord: een door álle fracties ondertekend plan op hoofdlijnen. Alle acht partijen gaven voor de verkiezingen al aan voorstander te zijn van het voortzetten van die werkwijze.