Onderwijstrio op de Klimboom in Best stopt ermee: ‘Alle kinderen een ritje in de zweefmolen en lekker taart erbij’

BEST - Na 42, 20, en 25 jaar hun steentje te hebben bijgedragen aan het onderwijs op basisschool de Klimboom in Best, stoppen ze er na deze week mee. Kleuterjuf Mirjam Hoens, directeur Toon Kuipers en administratief medewerker Yvonne Ketellapper doen dat niet met dezelfde reden, maar wel allemaal met een goed gevoel.

‘Non Scholae Sed Vitae Discimus!’, staat er op de eerste steen die 14 april 2000 werd gelegd voor de school, voorheen De Schakel genoemd. ,,Dat betekent: niet voor de school, maar voor het leven leren wij”, vertelt kleuterjuf Mirjam Hoens (63).

,,Zo voel ik het ook. Daarom heb ik me altijd thuis gevoeld op deze school en het zegt ook iets over hoe ik naar kinderen kijk. Ik ben kleuterjuf in hart en nieren. Natuurlijk heb ik na het samenvoeging van de kleuterscholen en de lagere scholen in 1985 ook les gegeven, maar dat past echt niet bij me.”

Slogan

Hoens: ,,Ik kijk liever hoe kinderen al spelend leren en help hen daar bij. Dat is ook de reden dat ik er nog niet helemaal mee stop. De laatste jaren ga ik nog kinderen helpen op een andere school binnen Best. Ik ga werken bij Kindcentrum Bricks. Hun slogan is : ‘Daar maak je het’ en dat is wat ik samen met de jongste kinderen daar ga doen.”

Ook directeur Toon Kuipers (65) voelt zich zeer verbonden met ‘zijn Klimboomschool’ en het onderwijs. ,,Twintig jaar jaar heb ik leiding mogen geven aan een prachtig team, die samen met mij zin hadden in het onderwijs. Op een geweldige wijze gaven zij aan heel veel kinderen, samen met hun ouders zin aan hun persoonlijke ontwikkeling.” Kuipers: ,,Toen in 2016 de kinderopvang erbij kwam, veranderde onze slogan in ‘Zin in groei’. Dat is wat er door al die jaren heen ook zag gebeuren en na mij ook zal doorgaan. Ik ben daar niet bang voor.”

,,Ik ga de kinderen en de ouders wel missen”, gaat Kuipers verder. ,,Met hen heb ik geweldige jaren beleefd waarin we op creatief en muzikaal vlak veel hebben bereikt.” Onlangs was er nog een bijzonder muzikaal optreden met álle kinderen in het Parktheater in Eindhoven. ,,En met Toon op de saxofoon”, zegt hij met een lach, ,,want dat instrument bespeel ik, net als de gitaar.”

Tussenjaartje

Na zijn opleiding en start in 1979 op de Heijdonck in Best, later een school in Boxtel en een tussenjaartje in een ICT-bedrijf , kwam Kuipers terug in groep 1-2 op de Klimboom. Deze week was het officiële afscheid. ,,Dat was precies zoals ik dat wil. Voor alle kinderen een ritje in de zweefmolen op het gras naast de school en lekker taart erbij.”

Yvonne Ketellapper (64) is het helemaal eens met haar directeur. ,,Hij is niet de eerste voor wie ik de administratie doe op school”, vertelt ze. ,,Toen onze kinderen nog op de Nutsschool zaten in Naastenbest heb ik eerst tien jaar als ouder in het bestuur gezeten. Later heeft de toenmalige directeur me deze administratieve baan bezorgd. Vijfentwintig jaar heb ik iedereen bij mogen staan met raad en daad. Met veel plezier, maar na de zomer wachten weer andere leuke dingen.”