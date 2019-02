Onderzoek woonwensen in Meierijstad

Bosjagers Best nog steeds op straat

8 februari BEST - Sinds 1945 was handboogvereniging De Bosjagers gehuisvest achterom wat nu eetcafé FF is, aan de Nieuwstraat in Best. Vorig jaar werd de club op straat gezet en nu trainen de leden noodgedwongen al een jaar lang bij een collegavereniging in Liempde.