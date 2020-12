Onderzoekers rekenen uit: dít is de gevaarlijkste weg van Best

De Hoofdstraat/Oirschotseweg en de Koningin Julianaweg vervolmaken de top-drie van ‘meest onveilige trajecten’ in het document, dat is gebaseerd op cijfers over de jaren 2015 tot en met 2019. Zo is gekeken naar de hoeveelheid ongevallen, afgezet tegen de hoeveelheid verkeer. Ook het aantal snelheidsovertredingen per weg telt mee, omdat dat het risico op een ongeval verhoogt. De onderzoekers gebruiken daarvoor onder meer ‘Floating Car Data’, van gps-systemen in auto’s en smartphones.

Dodelijke ongevallen

In Best werden van 2015 tot en met 2019 in totaal 864 ongevallen geregistreerd, waarbij 125 gewonden en 15 doden vielen. Dit jaar vonden er twee dodelijke ongevallen plaats: één op de Sonseweg en één op Ekkersweijer, waarbij een fietser om het leven kwam. ,,In overleg met de grondeigenaar zijn op deze locatie inmiddels een aantal aanpassingen gerealiseerd", stelt het college over dat laatste ongeval. ,,Een grotere maatregel in de vorm van verplaatsing van de oversteek vindt vanwege de benodigde asfaltwerkzaamheden in het voorjaar plaats.”