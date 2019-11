Ongegeneerd meezingen tijdens jubileumfeestje van Nuenenaar Django Wagner

BEST - Hij beloofde zijn show met de hit ‘Kali’ te openen, maar daar moesten de bezoekers toch even op wachten. Django Wagner vierde vrijdag zijn tienjarig jubileum met een show in Eventcentre Aquabest.

Het is welhaast een thuiswedstrijd voor de Nuenenaar: Wagner hoeft maar een kwartiertje met de auto te rijden om de Bestse evenementenhal te bereiken. Voor zijn podiumgasten ligt dat anders: zij komen vanuit het hele land om Wagners jubileumfeestje te vieren.

Zo komt Henny Huisman pardoes het podium oplopen. ,,Waar is dat feestje? Ik hoor jullie niet! Waar is dat feestje!? Ja, zo is dat!” Nu lijkt het geen toeval dat deze week bekend werd dat diezelfde Huisman weer op de buis komt met een programma genaamd ‘Waar is dat feestje?’. Maar dat terzijde. De voormalig presentator van Playback Show is hier om Wagner een platina plaat te overhandigen omdat de single Kali 80.000 keer over de toonbank vloog. Geen misselijke cijfers.

Die onderscheiding draagt de autohandelaar op aan het publiek, die de sfeer in de bijna uitverkochte Eventcentre er goed in houdt. Ingrid Meijer uit Best weet wel waarom. ,,Zijn muziek, de gezelligheid en al deze mensen samen: dáár zijn we voor. Om een feestje te vieren, het is immers weekend.”

Ongegeneerd

Daar sluit haar vriendin Paula van Oosterhout, eveneens van Bestse komaf, zich volledig bij aan. Ze hoopt dat Wagner liedjes speelt van zijn verzamelalbum ‘10 jaar’, dat in 2019 verscheen. ,,Die cd is echt geweldig. Er staan alleen maar goede nummers op”, klinkt het enthousiast. De vrouwen maken zich op voor een topavond. Ze kunnen ongegeneerd meezingen en ontmoeten op dergelijke feesten steevast nieuwe mensen, vertellen ze.

Nieuwe mensen komen er, behalve Henny Huisman, ook met regelmaat op het podium aanzetten. Zo vergezellen Peter Beense en Frans Duijts Wagner en verschijnt Ferry de Lits niet veel later op het toneel. Al is Wagner allang blij dat er zo’n tweeduizend mensen naar zijn jubileumfeestje zijn gekomen. ,,Want zonder jullie zou het geen feest zijn.”

Volledig scherm Django Wagner ontvangt een platina plaat. © Foto van de Meulenhof