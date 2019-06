Ongeluk op A2 bij Best

Ontvoerde Golden Retriever uit Sint-Oedenrode weer terug bij baasje

10:05 SINT-OEDENRODE - Aan de Waterwilg in de Wijk Boskant is maandagavond een Golden Retreiver ontvoerd. Dat ging gepaard met een mishandeling en een vernieling. Drie mannen werden later op heterdaad aangehouden en de hond werd veilig thuisgebracht. Waarom de hond ontvoerd werd, is nog niet bekend.