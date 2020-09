Ons Son en Breugel TV kan nog wel wat handjes gebruiken

SON EN BREUGEL - Ons Son en Breugel TV. De naam van de televisiezender is bekend, wanneer de zender de lucht in gaat nog niet. Oprichters Rob Meulenbroeks en Rutger van der Heijden hebben hulp nodig.

De afgelopen maanden hebben Rob Meulenbroeks en Rutger van der Heijden al hard gewerkt om een televisiezender voor Son en Breugel van de grond te krijgen. De coronacrisis heeft echter voor een stroomversnelling gezorgd. ,,We merkten dat er vraag was om mensen vanuit een quarantaine-situatie op de hoogte te houden van wat er in Son en Breugel speelt”, vertelt de technische man Van der Heijden in jongerencentrum Oase, waar ze een studioruimte mogen gebruiken.

Meulenbroeks is de man achter het idee van een tv-zender. Vanuit WO Events organiseert hij onder meer de kermis en het Oktoberfest. Over wat er op Ons Son en Breugel TV te zien zal zijn, loopt Meulenbroeks over van de ideeën. ,,Elk evenement is een tv-programma. Maar hier in Oase kunnen we bijvoorbeeld een gaming-sessie organiseren, of de weerbaarheidstraining laten zien, of dj’s. We gaan mensen interviewen, mooie plekjes in het dorp laten zien. Sportwedstrijden verslaan. Met de bibliotheek hebben we al afspraken gemaakt. We willen laten zien waar de mensen mee bezig zijn.” Van der Heijden: ,,Nu kun je een raadsvergadering alleen online volgen, maar hoe mooi zou het zijn als je als inwoner van Son en Breugel gewoon een kanaal op je tv aanzet.”

Een licentie van het Commissariaat van de Media hebben ze al. Een samenwerking met Radio SenB lag voor de hand, maar dat is niet gelukt, en aangezien de gemeente maar één lokale omroep mag aanwijzen, wordt Ons een commerciële zender.

Om hun plan werkelijkheid te laten worden is menskracht en geld nodig. Meulenbroeks: ,,Er hebben zich al vrijwilligers gemeld, maar we hebben nog veel meer mensen nodig. Specifieke kennis is niet nodig, want wij kunnen ze alles leren.” Van der Heijden: ,,Licht- en geluidsman Pieter Foolen helpt ook mee. Hij stelt zijn apparatuur beschikbaar.” Sponsoren zijn ook nodig. Zij krijgen er wel iets voor terug. Meulenbroeks: ,,We maken van de ondernemers een documentaire waarmee ze hun product aan de man kunnen brengen.”

En ja, of het gaat lukken, hangt ook weer af van het verloop van de coronacrisis. Voorlopig geen kermis, Oktoberfest of IJsfeest. Maar je kunt van de nood ook een deugd maken. Van der Heijden: ,,Als er een tweede golf komt, kunnen leraren hier in Oase komen, waar we de ruimte en de techniek hebben om online les te geven.”

Wie mee wil doen: aanmelden@onssonenbreugeltv.nl